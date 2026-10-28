Under Armour Aktie News: Under Armour tendiert am Mittwochabend südwärts

Die Under Armour-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 4,66 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'729 Punkten steht. Die Under Armour-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,64 USD ab. Bei 4,67 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 498'718 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,15 USD) erklomm das Papier am 21.02.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Under Armour-Aktie 74,97 Prozent zulegen. Bei 4,14 USD erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Under Armour-Aktie derzeit noch 11,06 Prozent Luft nach unten.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 07.08.2026 hat Under Armour in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Under Armour ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -3,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.10 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1.14 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Under Armour am 06.11.2026 vorlegen. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Under Armour möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,107 USD je Under Armour-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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