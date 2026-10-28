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28.10.2026 16:29:00

Under Armour Aktie News: Under Armour am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Under Armour Aktie News: Under Armour am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Under Armour. Die Under Armour-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 4,70 USD.

Under Armour
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Die Under Armour-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 4,70 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'736 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Under Armour-Aktie bei 4,70 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,67 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 128'316 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Am 21.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,15 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 73,48 Prozent könnte die Under Armour-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,14 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Under Armour-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Under Armour am 07.08.2026 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -3,27 Prozent zurück. Hier wurden 1.10 Mrd. USD gegenüber 1.14 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Under Armour-Bilanz für Q2 2027 wird am 06.11.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 11.11.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,107 USD je Under Armour-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Raymond Boyd/Getty Images
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Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Long 13’099.93 8.92 SU3B7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Under Armour am 28.10.2026

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