Under Armour Aktie News: Under Armour tendiert am Abend tiefer

Der Under Armour-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 4,37 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'698 Punkten steht. Die Under Armour-Aktie sank bis auf 4,25 USD. Mit einem Wert von 4,40 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 863'955 Under Armour-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.02.2026 bei 8,15 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 86,38 Prozent könnte die Under Armour-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (4,14 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Under Armour-Aktie 5,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Under Armour seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 07.08.2026 äusserte sich Under Armour zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Under Armour ebenfalls -0,01 USD je Aktie eingebüsst. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.10 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von -3,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.14 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Under Armour am 05.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Under Armour ein EPS in Höhe von 0,109 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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