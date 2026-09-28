Under Armour Aktie News: Under Armour am Montagnachmittag im Minusbereich

Die Under Armour-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,5 Prozent auf 4,32 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'706 Punkten realisiert. Die Under Armour-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,25 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,40 USD. Bisher wurden heute 286'301 Under Armour-Aktien gehandelt.

Am 21.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,15 USD. Der derzeitige Kurs der Under Armour-Aktie liegt somit 46,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,14 USD. Mit einem Kursverlust von 4,17 Prozent würde die Under Armour-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Under Armour-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 07.08.2026 legte Under Armour die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Under Armour in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -3,27 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.10 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1.14 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte Under Armour Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Under Armour-Gewinn in Höhe von 0,109 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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