Under Armour Aktie News: Under Armour am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 5,13 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'730 Punkten notiert. Bei 5,15 USD markierte die Under Armour-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 5,09 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Under Armour-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 77'516 Stück gehandelt.

Am 21.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,15 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 58,93 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 4,14 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Under Armour-Aktie derzeit noch 19,22 Prozent Luft nach unten.

Under Armour-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 07.08.2026 lud Under Armour zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Under Armour ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -3,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.14 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.10 Mrd. USD.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Under Armour am 05.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Under Armour-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 0,109 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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