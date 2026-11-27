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27.11.2026 20:27:13
Under Armour Aktie News: Under Armour am Abend im Plus
Die Aktie von Under Armour zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Under Armour nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 4,86 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für das Under Armour-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 4,86 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'297 Punkten steht. Bei 4,92 USD markierte die Under Armour-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,87 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 708'614 Under Armour-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,15 USD) erklomm das Papier am 21.02.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 67,59 Prozent könnte die Under Armour-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 4,23 USD erreichte der Anteilsschein am 30.09.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für Under Armour-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Under Armour am 06.11.2026 vor. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.25 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -7,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.34 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,093 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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