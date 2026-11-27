Die Under Armour-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 4,89 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'244 Punkten notiert. Die Under Armour-Aktie legte bis auf 4,92 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den New York-Handel startete das Papier bei 4,87 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 70'333 Under Armour-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,15 USD. Dieser Kurs wurde am 21.02.2026 erreicht. Derzeit notiert die Under Armour-Aktie damit 39,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,23 USD ab. Abschläge von 13,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Under Armour-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Under Armour veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.25 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von -7,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.34 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Under Armour wird die nächste Bilanz für Q3 2027 voraussichtlich am 11.02.2027 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Under Armour im Jahr 2027 0,093 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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