Under Armour Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Under Armour

Um 16:28 Uhr fiel die Under Armour-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 4,57 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'721 Punkten notiert. Im Tief verlor die Under Armour-Aktie bis auf 4,54 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 4,57 USD. Bisher wurden via New York 122'129 Under Armour-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,15 USD erreichte der Titel am 21.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Under Armour-Aktie 78,23 Prozent zulegen. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,14 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Under Armour-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Under Armour veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Under Armour ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.10 Mrd. USD – eine Minderung von -3,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.14 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Under Armour am 06.11.2026 präsentieren. Under Armour dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,107 USD je Aktie in den Under Armour-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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