Under Armour Aktie News: Under Armour tendiert am Montagabend südwärts

Die Under Armour-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 4,60 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'679 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Under Armour-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,59 USD aus. Bei 4,65 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Under Armour-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 362'062 Stück gehandelt.

Am 21.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,15 USD an. Mit einem Zuwachs von 77,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2025 Kursverluste bis auf 4,14 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Under Armour-Aktie liegt somit 10,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Under Armour am 07.08.2026. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.10 Mrd. USD – eine Minderung von -3,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.14 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 06.11.2026 dürfte Under Armour Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Under Armour möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Under Armour-Gewinn für das Jahr 2027 auf 0,107 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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