Under Armour Aktie News: Under Armour am Nachmittag mit Abschlägen

Die Under Armour-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 4,67 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'696 Punkten realisiert. Bei 4,62 USD markierte die Under Armour-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 4,65 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Under Armour-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 151'680 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.02.2026 bei 8,15 USD. Derzeit notiert die Under Armour-Aktie damit 42,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,14 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Under Armour-Aktie 12,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Under Armour-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Under Armour am 07.08.2026 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Under Armour ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.10 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -3,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.14 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Under Armour wird am 06.11.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der Under Armour-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 11.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Under Armour einen Gewinn von 0,107 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie

S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Under Armour-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Erste Schätzungen: Under Armour veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel hätte ein Under Armour-Investment von vor einem Jahr eingebracht