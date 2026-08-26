Under Armour Aktie News: Under Armour zieht am Nachmittag an

Um 16:28 Uhr wies die Under Armour-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 5,21 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'669 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Under Armour-Aktie sogar auf 5,22 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,17 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 96'542 Under Armour-Aktien.

Bei einem Wert von 8,15 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.02.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 56,33 Prozent könnte die Under Armour-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 4,14 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Under Armour-Aktie damit 25,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Under Armour seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Under Armour am 07.08.2026 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -3,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.14 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.10 Mrd. USD.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Under Armour am 05.11.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Under Armour einen Gewinn von 0,109 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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