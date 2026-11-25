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25.11.2026 20:27:13
Under Armour Aktie News: Under Armour am Abend mit Kursplus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Under Armour. Zuletzt stieg die Under Armour-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 4,83 USD.
Um 20:26 Uhr wies die Under Armour-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 4,83 USD nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'184 Punkten steht. In der Spitze gewann die Under Armour-Aktie bis auf 4,87 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,70 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 410'086 Under Armour-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,15 USD) erklomm das Papier am 21.02.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Under Armour-Aktie 68,81 Prozent zulegen. Am 30.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,23 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Under Armour-Aktie.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Under Armour-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Under Armour veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Under Armour ebenfalls -0,04 USD je Aktie eingebüsst. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -7,13 Prozent auf 1.25 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Under Armour 1.34 Mrd. USD umgesetzt.
Die Under Armour-Bilanz für Q3 2027 wird am 11.02.2027 erwartet.
In der Under Armour-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,093 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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