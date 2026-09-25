Under Armour Aktie News: Under Armour am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Um 16:28 Uhr wies die Under Armour-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 4,51 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'708 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Under Armour-Aktie bei 4,54 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,52 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 119'025 Under Armour-Aktien.

Am 21.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,15 USD. Mit einem Zuwachs von 80,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,14 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Under Armour-Aktie 8,10 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Under Armour-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Under Armour gewährte am 07.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 1.10 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -3,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.14 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 05.11.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Under Armour im Jahr 2027 0,109 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie

S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Under Armour-Investment von vor 3 Jahren verloren

S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Under Armour von vor einem Jahr eingebracht

S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Under Armour-Investment von vor 10 Jahren eingebracht