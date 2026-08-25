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25.08.2026 20:27:13

Under Armour Aktie News: Under Armour am Abend im Minusbereich

Under Armour Aktie News: Under Armour am Abend im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Under Armour. Zuletzt ging es für die Under Armour-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,5 Prozent auf 5,18 USD.

Under Armour
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Die Under Armour-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 3,5 Prozent im Minus bei 5,18 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'667 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Under Armour-Aktie bisher bei 5,15 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 5,30 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 371'878 Under Armour-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.02.2026 bei 8,15 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Under Armour-Aktie mit einem Kursplus von 57,24 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 4,14 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Under Armour-Aktie mit einem Verlust von 20,08 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Under Armour 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Under Armour gewährte am 07.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Under Armour ebenfalls -0,01 USD je Aktie eingebüsst. Das vergangene Quartal hat Under Armour mit einem Umsatz von insgesamt 1.10 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um -3,27 Prozent verringert.

Am 05.11.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Under Armour-Gewinn für das Jahr 2027 auf 0,109 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Raymond Boyd/Getty Images
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