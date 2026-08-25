Under Armour Aktie 2263631 / US9043111072
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
25.08.2026 20:27:13
Under Armour Aktie News: Under Armour am Abend im Minusbereich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Under Armour. Zuletzt ging es für die Under Armour-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,5 Prozent auf 5,18 USD.
Die Under Armour-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 3,5 Prozent im Minus bei 5,18 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'667 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Under Armour-Aktie bisher bei 5,15 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 5,30 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 371'878 Under Armour-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.02.2026 bei 8,15 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Under Armour-Aktie mit einem Kursplus von 57,24 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 4,14 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Under Armour-Aktie mit einem Verlust von 20,08 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Under Armour 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Under Armour gewährte am 07.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Under Armour ebenfalls -0,01 USD je Aktie eingebüsst. Das vergangene Quartal hat Under Armour mit einem Umsatz von insgesamt 1.10 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um -3,27 Prozent verringert.
Am 05.11.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Experten taxieren den Under Armour-Gewinn für das Jahr 2027 auf 0,109 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie
S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel hätte eine Investition in Under Armour von vor einem Jahr abgeworfen
S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel hätte eine Investition in Under Armour von vor 10 Jahren gekostet
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Under Armour Inc.
|
25.08.26
|Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Under Armour Aktie News: Under Armour am Abend im Minusbereich (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Pluszeichen in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 mittags im Aufwind (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Under Armour Aktie News: Under Armour verliert am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Aufschläge in New York: Zum Start des Dienstagshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.ch)
|
24.08.26
|NYSE-Handel S&P 500 notiert letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 schwächelt am Nachmittag (finanzen.ch)