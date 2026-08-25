Under Armour Aktie 2263631 / US9043111072
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25.08.2026 16:29:00
Under Armour Aktie News: Under Armour verliert am Dienstagnachmittag
Die Aktie von Under Armour gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Under Armour-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 5,23 USD.
Die Under Armour-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 2,7 Prozent im Minus bei 5,23 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'668 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Under Armour-Aktie bei 5,20 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,30 USD. Der Tagesumsatz der Under Armour-Aktie belief sich zuletzt auf 107'289 Aktien.
Am 21.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 55,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 4,14 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Under Armour-Aktie derzeit noch 20,77 Prozent Luft nach unten.
Für Under Armour-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 07.08.2026 legte Under Armour die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Under Armour ebenfalls -0,01 USD je Aktie eingebüsst. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.10 Mrd. USD – eine Minderung von -3,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.14 Mrd. USD eingefahren.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,109 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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