Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’521 0.5%  SPI 20’414 0.5%  Dow 53’487 0.1%  DAX 26’267 0.6%  Euro 0.9369 0.2%  EStoxx50 6’453 0.1%  Gold 4’643 -0.2%  Bitcoin 63’592 0.4%  Dollar 0.8027 0.0%  Öl 89.3 -3.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Amrize143013422Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Partners Group2460882Luzerner Kantonalbank125293061
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Dienstagnachmittag
Salesforce-Aktie im Blick: SAP-Konkurrent stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Amazon-Aktie fällt: Tech-Riese baut Logistikzentrum für hohen Millionenbetrag um
NVIDIA und Micron im Aufwind: Wie Amazon und Alphabet mit Rekord-Investitionen die Chip-Branche befeuern
SpaceX-Aktie: Trump sicherte sich Anteilsscheine wenige Tage nach dem IPO
Suche...
ETF Sparplan

Under Armour Aktie 2263631 / US9043111072

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.08.2026 16:29:00

Under Armour Aktie News: Under Armour verliert am Dienstagnachmittag

Under Armour Aktie News: Under Armour verliert am Dienstagnachmittag

Die Aktie von Under Armour gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Under Armour-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 5,23 USD.

Under Armour
4.28 CHF -1.92%
Kaufen Verkaufen

Die Under Armour-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 2,7 Prozent im Minus bei 5,23 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'668 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Under Armour-Aktie bei 5,20 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,30 USD. Der Tagesumsatz der Under Armour-Aktie belief sich zuletzt auf 107'289 Aktien.

Am 21.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 55,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 4,14 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Under Armour-Aktie derzeit noch 20,77 Prozent Luft nach unten.

Für Under Armour-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 07.08.2026 legte Under Armour die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Under Armour ebenfalls -0,01 USD je Aktie eingebüsst. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.10 Mrd. USD – eine Minderung von -3,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.14 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,109 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie

S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel hätte eine Investition in Under Armour von vor einem Jahr abgeworfen

S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel hätte eine Investition in Under Armour von vor 10 Jahren gekostet

Ausblick: Under Armour präsentiert Quartalsergebnisse


Bildquelle: Raymond Boyd/Getty Images
In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Under Armour Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Under Armour Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10.08.26 Under Armour Buy UBS AG
07.08.26 Under Armour Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.05.26 Under Armour Buy UBS AG
06.02.26 Under Armour Equal Weight Barclays Capital
06.02.26 Under Armour Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

15:21 Julius Bär: 11.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Deutsche Bank AG
15:08 Logo WHS DAX über 26.000: Ifo-Überraschung zündet die nächste Rallye?
11:40 SanDisk: Wenn ein Spin-off zum Star der KI-Rally wird
10:24 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
09:06 SMI kommt zum Wochenauftakt kaum vom Flec
08:59 SG-Marktüberblick: 25.08.2026
06:04 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Zwischenhoch als Widerstand
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’061.91 19.52 SEBWZU
Short 15’380.30 13.63 SYBB4U
Short 15’932.49 8.97 SHVBSU
SMI-Kurs: 14’521.28 25.08.2026 17:08:33
Long 13’886.29 19.93 SDBL0U
Long 13’543.44 13.57 S8B67U
Long 12’997.59 8.97 SE2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
Partners Group-Aktie steigt: Verkauf von Gong Cha gemeldet
UBS-Streit: Grübel stellt sich hinter Keller-Sutter - Aktie im Blick
SpaceX-Aktie vor dem Wendepunkt? Musk stellt Falcon-Aus in Aussicht - DZ Bank warnt
Bitcoin auf Erholungskurs: Das steckt hinter dem Kurssprung der vergangenen Woche
Kühne+Nagel-Aktie stabil: Grossinvestor Klaus-Michael Kühne ist tot
Greenlight Capital: So positionierte sich David Einhorn im 2. Quartal
Sektor-Rotation an der Börse: Warum Tech-Giganten wie Amazon und Apple die Value-Rally befeuern
Bayer-Aktie fester: Japan erteilt Zulassung für Hyrnuo

Top-Rankings

In diese Aktien hat Jeremy Granthams GMO im zweiten Quartal 2026 investiert
Blick ins Depot
Bildquelle: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images
Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
Die von Bill und Melinda Gates gegründete Gates Foundation verwaltet ihr milliardenschweres Verm ...
Bildquelle: JamesWMfoto / Shutterstock.com
KW 34: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.