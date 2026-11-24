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24.11.2026 20:27:13
Under Armour Aktie News: Under Armour am Abend auf grünem Terrain
Die Aktie von Under Armour gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Under Armour-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,1 Prozent auf 4,70 USD.
Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 4,1 Prozent auf 4,70 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'204 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Under Armour-Aktie bei 4,78 USD. Bei 4,54 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 424'979 Under Armour-Aktien den Besitzer.
Bei 8,15 USD erreichte der Titel am 21.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 73,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.09.2026 (4,23 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Under Armour-Aktie 11,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Under Armour-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Under Armour veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Under Armour hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -7,13 Prozent zurück. Hier wurden 1.25 Mrd. USD gegenüber 1.34 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Under Armour wird die nächste Bilanz für Q3 2027 voraussichtlich am 11.02.2027 vorlegen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Under Armour-Aktie in Höhe von 0,093 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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