Under Armour Aktie News: Under Armour wird am Abend ausgebremst

Der Under Armour-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 4,53 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'707 Punkten notiert. Die Under Armour-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,47 USD nach. Mit einem Wert von 4,59 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 644'862 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.02.2026 bei 8,15 USD. Der derzeitige Kurs der Under Armour-Aktie liegt somit 44,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2025 Kursverluste bis auf 4,14 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 8,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Under Armour-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Under Armour am 07.08.2026. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -3,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.10 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1.14 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert.

In der Under Armour-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,109 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie

S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Under Armour von vor einem Jahr eingebracht

S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Under Armour-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Under Armour von vor 5 Jahren verloren