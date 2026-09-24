Under Armour Aktie News: Under Armour gibt am Donnerstagnachmittag nach

Die Under Armour-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 4,52 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'689 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Under Armour-Aktie bis auf 4,49 USD. Bei 4,59 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 260'121 Under Armour-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.02.2026 auf bis zu 8,15 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Under Armour-Aktie derzeit noch 80,20 Prozent Luft nach oben. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,14 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Under Armour seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Under Armour veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 1.10 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von -3,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte Under Armour Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Under Armour-Aktie in Höhe von 0,109 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie

S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Under Armour von vor einem Jahr eingebracht

S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Under Armour-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Under Armour von vor 5 Jahren verloren