Under Armour Aktie News: Under Armour am Abend gefragt

Um 20:26 Uhr stieg die Under Armour-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 7,68 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 6'884 Punkten notiert. Die Under Armour-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 7,74 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,58 USD. Der Tagesumsatz der Under Armour-Aktie belief sich zuletzt auf 700'604 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 21.02.2026 auf bis zu 8,15 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Under Armour-Aktie 6,12 Prozent zulegen. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,14 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Under Armour-Aktie mit einem Verlust von 46,06 Prozent wieder erreichen.

Under Armour-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Zahlen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Under Armour am 06.02.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,01 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Under Armour mit einem Umsatz von insgesamt 1.33 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.40 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um -4,84 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 20.05.2026 dürfte Under Armour Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,111 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

