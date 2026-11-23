Die Under Armour-Aktie zeigte sich um 20:26 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 4,41 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 7'252 Punkten liegt. Die Under Armour-Aktie legte bis auf 4,51 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die Under Armour-Aktie bei 4,36 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,48 USD. Zuletzt wechselten 412'413 Under Armour-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 8,15 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.02.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 84,69 Prozent hinzugewinnen. Am 22.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,18 USD. Abschläge von 5,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2026 erhielten Under Armour-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Under Armour veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -7,13 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.25 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.34 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Under Armour dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2027 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Under Armour einen Gewinn von 0,093 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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