Der Under Armour-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 4,39 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'285 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Under Armour-Aktie bisher bei 4,38 USD. Bei 4,48 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 118'569 Under Armour-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,15 USD. Dieser Kurs wurde am 21.02.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 85,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2025 bei 4,18 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,68 Prozent.

Under Armour-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Under Armour gewährte am 06.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Under Armour in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -7,13 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.25 Mrd. USD im Vergleich zu 1.34 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte Under Armour Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren.

In der Under Armour-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,093 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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