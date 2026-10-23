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23.10.2026 20:27:13
Under Armour Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagabend vermehrt von Under Armour
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Under Armour. Die Under Armour-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 4,7 Prozent auf 4,65 USD nach.
Die Under Armour-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 4,7 Prozent auf 4,65 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'632 Punkten notiert. Im Tief verlor die Under Armour-Aktie bis auf 4,64 USD. Bei 4,76 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 462'434 Under Armour-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 8,15 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.02.2026). Der aktuelle Kurs der Under Armour-Aktie ist somit 75,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 4,14 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 10,97 Prozent würde die Under Armour-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Under Armour gewährte am 07.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Under Armour ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -3,27 Prozent auf 1.10 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Under Armour rechnen Experten am 11.11.2027.
In der Under Armour-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,107 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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