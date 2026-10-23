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23.10.2026 16:29:00

Under Armour Aktie News: Under Armour am Nachmittag mit Abschlägen

Under Armour Aktie News: Under Armour am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Under Armour. Die Aktionäre schickten das Papier von Under Armour nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,4 Prozent auf 4,72 USD.

Under Armour
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Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 3,4 Prozent auf 4,72 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'613 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Under Armour-Aktie bei 4,71 USD. Bei 4,76 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 101'447 Under Armour-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,15 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Under Armour-Aktie liegt somit 42,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 4,14 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 12,20 Prozent könnte die Under Armour-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Under Armour-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Under Armour am 07.08.2026 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -3,27 Prozent auf 1.10 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Under Armour 1.14 Mrd. USD umgesetzt.

Die Under Armour-Bilanz für Q2 2027 wird am 06.11.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Under Armour rechnen Experten am 11.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Under Armour im Jahr 2027 0,107 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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