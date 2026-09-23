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23.09.2026 20:27:13

Under Armour Aktie News: Under Armour am Mittwochabend mit roten Vorzeichen

Under Armour Aktie News: Under Armour am Mittwochabend mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Under Armour gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Under Armour gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 4,68 USD abwärts.

Under Armour
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Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 4,68 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'714 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Under Armour-Aktie bis auf 4,62 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,72 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 390'141 Under Armour-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.02.2026 markierte das Papier bei 8,15 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 74,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,14 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Under Armour-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Under Armour-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Under Armour am 07.08.2026 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Under Armour ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -3,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.10 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1.14 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Under Armour am 05.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,109 USD je Under Armour-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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