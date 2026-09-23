Under Armour Aktie News: Under Armour gibt am Nachmittag ab

Die Under Armour-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 4,64 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'716 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Under Armour-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,62 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,72 USD. Der Tagesumsatz der Under Armour-Aktie belief sich zuletzt auf 176'708 Aktien.

Bei 8,15 USD markierte der Titel am 21.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Under Armour-Aktie liegt somit 43,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 4,14 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Der aktuelle Kurs der Under Armour-Aktie ist somit 10,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Under Armour-Aktie. Am 07.08.2026 lud Under Armour zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.10 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von -3,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.14 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 05.11.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 0,109 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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