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22.09.2026 20:27:13

Under Armour Aktie News: Under Armour am Dienstagabend schwächer

Under Armour Aktie News: Under Armour am Dienstagabend schwächer

Die Aktie von Under Armour gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Under Armour-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 4,76 USD.

Under Armour
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Das Papier von Under Armour gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 4,76 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'772 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Under Armour-Aktie bisher bei 4,76 USD. Bei 4,86 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 744'164 Under Armour-Aktien.

Am 21.02.2026 markierte das Papier bei 8,15 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Under Armour-Aktie somit 41,56 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,14 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Under Armour-Aktie 13,03 Prozent sinken.

Under Armour-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Under Armour am 07.08.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Under Armour ebenfalls -0,01 USD je Aktie eingebüsst. Auf der Umsatzseite hat Under Armour im vergangenen Quartal 1.10 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -3,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Under Armour 1.14 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Under Armour am 05.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Under Armour im Jahr 2027 0,109 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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