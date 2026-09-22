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22.09.2026 16:29:00

Under Armour Aktie News: Under Armour reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Under Armour Aktie News: Under Armour reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Under Armour. Zuletzt konnte die Aktie von Under Armour zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,7 Prozent auf 4,85 USD.

Under Armour
3.93 CHF -1.48%
Kaufen Verkaufen

Die Under Armour-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 4,85 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'768 Punkten liegt. Bei 4,90 USD markierte die Under Armour-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,86 USD. Bisher wurden via New York 139'087 Under Armour-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 8,15 USD erreichte der Titel am 21.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Under Armour-Aktie damit 40,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,14 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Under Armour-Aktie 17,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Under Armour-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Under Armour liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Under Armour hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat Under Armour im vergangenen Quartal 1.10 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -3,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Under Armour 1.14 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Under Armour-Gewinn in Höhe von 0,109 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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