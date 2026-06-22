Under Armour Aktie News: Under Armour am Abend auf rotem Terrain

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 2,5 Prozent auf 5,91 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'481 Punkten steht. Bei 5,87 USD markierte die Under Armour-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,99 USD. Zuletzt wurden via New York 367'500 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Am 21.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,15 USD an. Mit einem Zuwachs von 37,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,14 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Under Armour-Aktie 29,95 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Under Armour am 12.05.2026 vor. Under Armour hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,16 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -0,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.18 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.18 Mrd. USD.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2026 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Under Armour einen Gewinn von 0,113 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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