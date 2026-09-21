Under Armour Aktie News: Under Armour verliert am Abend

Um 20:26 Uhr rutschte die Under Armour-Aktie in der New York-Sitzung um 2,6 Prozent auf 4,76 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'768 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Under Armour-Aktie ging bis auf 4,70 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,92 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 785'934 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Bei 8,15 USD erreichte der Titel am 21.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Under Armour-Aktie damit 41,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (4,14 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Under Armour-Aktie 14,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Under Armour-Aktie. Under Armour veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Under Armour hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -3,27 Prozent auf 1.10 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Under Armour 1.14 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,109 USD je Aktie in den Under Armour-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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