Under Armour Aktie 2263631 / US9043111072
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21.09.2026 16:29:00
Under Armour Aktie News: Under Armour am Montagnachmittag in Rot
Die Aktie von Under Armour gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Under Armour gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 4,83 USD abwärts.
Die Under Armour-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 4,83 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'721 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Under Armour-Aktie bis auf 4,80 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 4,92 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 113'137 Under Armour-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.02.2026 bei 8,15 USD. Der aktuelle Kurs der Under Armour-Aktie ist somit 68,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 4,14 USD fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 14,20 Prozent könnte die Under Armour-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Under Armour-Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Under Armour am 07.08.2026. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -3,27 Prozent auf 1.10 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.14 Mrd. USD gelegen.
Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Under Armour am 05.11.2026 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Under Armour-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 0,109 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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