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20.11.2026 20:27:13
Under Armour Aktie News: Under Armour legt am Abend zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Under Armour. Die Aktionäre schickten das Papier von Under Armour nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 4,49 USD.
Um 20:26 Uhr sprang die Under Armour-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 4,49 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 6'982 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Under Armour-Aktie bei 4,59 USD. Bei 4,44 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Under Armour-Aktien beläuft sich auf 628'042 Stück.
Am 21.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,15 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 81,61 Prozent könnte die Under Armour-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,14 USD am 21.11.2025. Der derzeitige Kurs der Under Armour-Aktie liegt somit 8,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Under Armour seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Under Armour am 06.11.2026. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Under Armour ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.25 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von -7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.34 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Under Armour-Bilanz für Q3 2027 wird am 11.02.2027 erwartet.
Experten taxieren den Under Armour-Gewinn für das Jahr 2027 auf 0,093 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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