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20.11.2026 16:29:00
Under Armour Aktie News: Under Armour am Nachmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Under Armour gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Under Armour konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 4,53 USD.
Die Under Armour-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 4,53 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'110 Punkten steht. Die Under Armour-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,59 USD aus. Mit einem Wert von 4,44 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Under Armour-Aktie belief sich zuletzt auf 218'569 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.02.2026 bei 8,15 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Under Armour-Aktie mit einem Kursplus von 79,80 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 4,14 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Under Armour-Aktie 9,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Under Armour-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 06.11.2026 hat Under Armour in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Under Armour hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.25 Mrd. USD – eine Minderung von -7,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.34 Mrd. USD eingefahren.
Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Under Armour einen Gewinn von 0,093 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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