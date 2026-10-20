Under Armour Aktie News: Anleger greifen bei Under Armour am Dienstagnachmittag zu

Die Under Armour-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 4,85 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'731 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Under Armour-Aktie bei 4,90 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 4,85 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 109'957 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,15 USD erreichte der Titel am 21.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 68,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 4,14 USD. Der aktuelle Kurs der Under Armour-Aktie ist somit 14,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Under Armour-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 07.08.2026 hat Under Armour die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Under Armour in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -3,27 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.10 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1.14 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 06.11.2026 erwartet. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Under Armour möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,108 USD je Under Armour-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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