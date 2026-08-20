Under Armour Aktie News: Under Armour am Abend billiger

Die Under Armour-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 5,21 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'653 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Under Armour-Aktie bis auf 5,10 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,13 USD. Zuletzt wurden via New York 550'023 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Am 21.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 8,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 4,14 USD erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Under Armour-Aktie 25,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 erhielten Under Armour-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Under Armour liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 1.10 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von -3,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Under Armour-Bilanz für Q2 2027 wird am 05.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,109 USD je Under Armour-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie

S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel hätte eine Investition in Under Armour von vor 10 Jahren gekostet

Ausblick: Under Armour präsentiert Quartalsergebnisse

S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte eine Under Armour-Investition von vor 5 Jahren eingebracht