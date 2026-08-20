Under Armour Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Under Armour

Das Papier von Under Armour gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 5,13 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'684 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Under Armour-Aktie bisher bei 5,10 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,13 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 168'026 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Am 21.02.2026 markierte das Papier bei 8,15 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Under Armour-Aktie somit 37,08 Prozent niedriger. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,14 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Under Armour-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Under Armour am 07.08.2026. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Under Armour in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -3,27 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.10 Mrd. USD im Vergleich zu 1.14 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht.

In der Under Armour-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,109 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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