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19.11.2026 20:27:13
Under Armour Aktie News: Under Armour am Abend tiefrot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Under Armour. Die Under Armour-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 7,2 Prozent auf 4,50 USD.
Die Under Armour-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 7,2 Prozent im Minus bei 4,50 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'219 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Under Armour-Aktie bisher bei 4,49 USD. Mit einem Wert von 4,75 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 785'488 Under Armour-Aktien.
Am 21.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 8,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Under Armour-Aktie ist somit 81,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,14 USD am 21.11.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Under Armour-Aktie derzeit noch 8,00 Prozent Luft nach unten.
Für Under Armour-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 06.11.2026 hat Under Armour die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -7,13 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.25 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.34 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.
Under Armour dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2027 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,093 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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