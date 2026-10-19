Under Armour Aktie 2263631 / US9043111072
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19.10.2026 20:27:13
Under Armour Aktie News: Under Armour präsentiert sich am Montagabend stärker
Die Aktie von Under Armour zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Under Armour-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.
Die Under Armour-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 4,75 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'699 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Under Armour-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,83 USD. Bei 4,75 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Under Armour-Aktie belief sich zuletzt auf 266'490 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,15 USD. Dieser Kurs wurde am 21.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Under Armour-Aktie mit einem Kursplus von 71,65 Prozent wieder erreichen. Bei 4,14 USD fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Under Armour am 07.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 1.10 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -3,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.14 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Under Armour rechnen Experten am 11.11.2027.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Under Armour ein EPS in Höhe von 0,108 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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