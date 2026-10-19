Under Armour Aktie News: Under Armour reagiert am Montagnachmittag positiv

Die Aktionäre schickten das Papier von Under Armour nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,9 Prozent auf 4,79 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'710 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Under Armour-Aktie bei 4,83 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 4,75 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Under Armour-Aktien beläuft sich auf 78'883 Stück.

Am 21.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 70,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Under Armour-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,14 USD. Dieser Wert wurde am 21.11.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Under Armour-Aktie liegt somit 15,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Under Armour-Aktie. Under Armour liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Mit einem Umsatz von 1.10 Mrd. USD, gegenüber 1.14 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -3,27 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 06.11.2026 erwartet. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Under Armour im Jahr 2027 0,108 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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