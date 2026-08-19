Under Armour Aktie 2263631 / US9043111072
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19.08.2026 20:27:13
Under Armour Aktie News: Under Armour am Mittwochabend im Aufwind
Die Aktie von Under Armour gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Under Armour konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 2,7 Prozent auf 5,21 USD.
Das Papier von Under Armour konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,7 Prozent auf 5,21 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'713 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Under Armour-Aktie bei 5,22 USD. Bei 5,08 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 462'378 Under Armour-Aktien.
Am 21.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,15 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 56,48 Prozent hinzugewinnen. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 4,14 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 20,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für Under Armour-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Under Armour am 07.08.2026. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -3,27 Prozent auf 1.10 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.14 Mrd. USD gelegen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Under Armour am 05.11.2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Under Armour-Aktie in Höhe von 0,109 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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