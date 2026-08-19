Under Armour Aktie News: Under Armour reagiert am Nachmittag positiv

Die Aktionäre schickten das Papier von Under Armour nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,5 Prozent auf 5,15 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'713 Punkten liegt. In der Spitze legte die Under Armour-Aktie bis auf 5,21 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,08 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 106'867 Under Armour-Aktien den Besitzer.

Am 21.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,15 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 58,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,14 USD am 21.11.2025. Mit Abgaben von 19,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Under Armour am 07.08.2026. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 1.10 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -3,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.14 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte Under Armour Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,109 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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