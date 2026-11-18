Um 20:26 Uhr stieg die Under Armour-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 4,6 Prozent auf 4,89 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'325 Punkten steht. Die Under Armour-Aktie legte bis auf 4,98 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 4,61 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 644'186 Under Armour-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 21.02.2026 auf bis zu 8,15 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 66,73 Prozent. Bei 4,14 USD fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 15,25 Prozent könnte die Under Armour-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Under Armour am 06.11.2026. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Under Armour ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -7,13 Prozent auf 1.25 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Under Armour 1.34 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2027 dürfte Under Armour am 11.02.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Under Armour-Aktie in Höhe von 0,093 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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