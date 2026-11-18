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18.11.2026 16:29:00
Under Armour Aktie News: Under Armour zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Under Armour. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 4,75 USD zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Under Armour nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,7 Prozent auf 4,75 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'332 Punkten tendiert. Die Under Armour-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,80 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,61 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 182'283 Under Armour-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.02.2026 bei 8,15 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 71,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,14 USD am 21.11.2025. Der aktuelle Kurs der Under Armour-Aktie ist somit 12,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten Under Armour-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Under Armour veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Under Armour hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Under Armour 1.25 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.34 Mrd. USD umgesetzt worden.
Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,093 USD je Under Armour-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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