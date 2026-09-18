Under Armour Aktie News: Under Armour am Abend in Grün

Die Under Armour-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 5,01 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'633 Punkten steht. Der Kurs der Under Armour-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,04 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,95 USD. Zuletzt wechselten via New York 627'080 Under Armour-Aktien den Besitzer.

Am 21.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 8,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Under Armour-Aktie damit 38,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (4,14 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Am 07.08.2026 äusserte sich Under Armour zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Under Armour in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -3,27 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.10 Mrd. USD im Vergleich zu 1.14 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Under Armour am 05.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 0,109 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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