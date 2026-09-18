Under Armour Aktie News: Under Armour am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Der Under Armour-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 4,97 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'622 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Under Armour-Aktie bei 4,93 USD. Mit einem Wert von 4,95 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 315'776 Under Armour-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 8,15 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.02.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 64,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Under Armour-Aktie. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,14 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Under Armour-Aktie.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Under Armour-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Under Armour am 07.08.2026. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Under Armour ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -3,27 Prozent auf 1.10 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.14 Mrd. USD gelegen.

Under Armour dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 0,109 USD je Under Armour-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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