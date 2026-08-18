Under Armour Aktie 2263631 / US9043111072
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18.08.2026 20:27:13
Under Armour Aktie News: Under Armour am Abend mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Under Armour. Die Under Armour-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,5 Prozent im Minus bei 5,11 USD.
Die Under Armour-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 3,5 Prozent auf 5,11 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'701 Punkten realisiert. Bei 5,10 USD markierte die Under Armour-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 5,36 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 534'827 Under Armour-Aktien.
Am 21.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Under Armour-Aktie 59,55 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 4,14 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 18,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2026 erhielten Under Armour-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Under Armour am 07.08.2026 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Under Armour ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Under Armour in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -3,27 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.10 Mrd. USD im Vergleich zu 1.14 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Under Armour dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Under Armour-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 0,109 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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