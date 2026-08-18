Under Armour Aktie 2263631 / US9043111072
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18.08.2026 16:29:00
Under Armour Aktie News: Under Armour am Nachmittag Verlust reich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Under Armour. Der Under Armour-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 5,24 USD.
Die Under Armour-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 5,24 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'710 Punkten liegt. Die Under Armour-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,20 USD nach. Mit einem Wert von 5,36 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Under Armour-Aktien beläuft sich auf 149'365 Stück.
Am 21.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Under Armour-Aktie damit 35,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 4,14 USD erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Under Armour-Aktie damit 26,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für Under Armour-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 07.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Under Armour ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 USD in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 1.10 Mrd. USD, gegenüber 1.14 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -3,27 Prozent präsentiert.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 0,109 USD je Under Armour-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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