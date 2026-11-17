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17.11.2026 20:27:13
Under Armour Aktie News: Under Armour am Dienstagabend mit Abschlägen
Die Aktie von Under Armour gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Under Armour-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 3,3 Prozent auf 4,69 USD ab.
Die Under Armour-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 3,3 Prozent auf 4,69 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'328 Punkten liegt. Der Kurs der Under Armour-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,69 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,83 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 463'712 Under Armour-Aktien.
Am 21.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 73,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 4,14 USD fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Under Armour-Aktie ist somit 11,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Under Armour-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Under Armour am 06.11.2026. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -7,13 Prozent zurück. Hier wurden 1.25 Mrd. USD gegenüber 1.34 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht.
Experten gehen davon aus, dass Under Armour im Jahr 2027 0,093 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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