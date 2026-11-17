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17.11.2026 16:29:00
Under Armour Aktie News: Under Armour gewinnt am Nachmittag an Boden
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Under Armour. Das Papier von Under Armour legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 4,87 USD.
Die Under Armour-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 4,87 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'384 Punkten liegt. Die Under Armour-Aktie legte bis auf 4,92 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 4,83 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 99'116 Under Armour-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 8,15 USD erreichte der Titel am 21.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 67,25 Prozent. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 4,14 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 14,99 Prozent könnte die Under Armour-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten Under Armour-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Under Armour am 06.11.2026. Under Armour hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.25 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von -7,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.34 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.
Die Kennzahlen für Q3 2027 dürfte Under Armour am 11.02.2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Under Armour-Aktie in Höhe von 0,093 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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