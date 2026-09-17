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17.09.2026 16:29:00

Under Armour Aktie News: Under Armour wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Under Armour Aktie News: Under Armour wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Die Aktie von Under Armour gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Under Armour-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 4,88 USD.

Under Armour
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Um 16:28 Uhr fiel die Under Armour-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 4,88 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'631 Punkten notiert. Die Under Armour-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,88 USD nach. Bei 5,11 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 142'178 Under Armour-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,15 USD erreichte der Titel am 21.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 66,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Under Armour-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2025 Kursverluste bis auf 4,14 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Under Armour-Aktie 17,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Under Armour-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Under Armour liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -3,27 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.10 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.14 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Under Armour dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Under Armour im Jahr 2027 0,109 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Raymond Boyd/Getty Images
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