Under Armour Aktie News: Under Armour wird am Abend ausgebremst

Die Under Armour-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 1,9 Prozent auf 5,26 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'757 Punkten steht. Bei 5,21 USD markierte die Under Armour-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 5,29 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der Under Armour-Aktie belief sich zuletzt auf 350'701 Aktien.

Am 21.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 54,85 Prozent Plus fehlen der Under Armour-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2025 Kursverluste bis auf 4,14 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,29 Prozent könnte die Under Armour-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Under Armour gewährte am 07.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -3,27 Prozent auf 1.10 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.14 Mrd. USD gelegen.

Am 05.11.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,109 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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